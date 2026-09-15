Українцям у ЄС радять мати ще один документ: що може знадобитися для тимчасового захисту

Перетин українського кордону / © ТСН

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Українцям, які вперше оформлюють тимчасовий захист у країнах ЄС, рекомендують мати документальне підтвердження законного перетину українського кордону. Це може допомогти уникнути додаткових вимог з боку місцевих органів.

Про це консульська служба МЗС повідомила у відповіді на запит РБК-Україна.

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Основним підтвердженням законного виїзду є штамп у паспортному документі про перетин кордону. У МЗС радять під час наступних поїздок особисто звертатися до працівників Державної прикордонної служби у пункті пропуску з проханням поставити такий штамп, оскільки автоматично його можуть не проставити.

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Якщо штампа у паспорті немає, громадянка або її законний представник можуть звернутися до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ та отримати довідку про перетин державного кордону.

Такий документ видають на офіційному бланку та засвідчують цифровим підписом. У МЗС зазначають, що він може бути достатнім підтвердженням для компетентних органів країн ЄС.

Окремо в міністерстві нагадали, що для тих, хто вперше звертається по тимчасовий захист за новими правилами, дата підтвердженого перетину кордону не повинна перевищувати 90 днів до моменту подання заяви.

Також українцям рекомендують враховувати правила повторного в’їзду. Якщо людина повертається до України або надовго залишає країну перебування без повідомлення відповідних органів, статус тимчасового захисту можуть анулювати. Під час повторного звернення діятимуть уже нові критерії перевірки.

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У МЗС повідомили, що після набрання чинності рішенням Ради ЄС від 30 липня 2026 року отримали близько 20 звернень від громадян через труднощі з оформленням тимчасового захисту в окремих країнах Євросоюзу.

Водночас нові правила перевірки законності виїзду та виконання військового обов’язку не поширюються на людей, які станом на 30 липня 2026 року вже перебували в ЄС і мали статус тимчасового захисту або подали заяву на його отримання.

Якщо органи країни ЄС висувають неправомірні вимоги або виникає спірна ситуація, у МЗС радять звертатися до найближчої української консульської установи. Також перевірити необхідні дані можуть компетентні служби ЄС через відповідні інформаційні бази.

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