Українки розповідають власні історії грудного вигодовування: як долучитися

Грудне молоко – захист для малюка.

Грудне вигодовування захищає малюка, дарує йому відчуття безпеки. Зараз як ніяк важливо продовжувати годувати та підтримувати імунітет вашої дитини.

Тому ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Чому це потрібно: через війну є нестабільне постачання сумішей, недостатній рівень гігієни та чимало стресів.

В умовах війни дуже важливо продовжувати годувати грудьми.

Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою.

Не потрібно шукати дитячі суміші, яких просто може не бути в доступності. Не потрібно шукати та кип’ятити воду для розведення суміші, шукати, де помити посуд, де підігріти суміш, де охолодити її для зберігання.

Грудне молоко – захист для малюка. Воно містить антитіла.

Годування грудьми заспокоює дитину та маму.

Наприклад, вони розповіли, що грудне вигодовування - це зручно. Блогерка Вікторія Небочук переконана, що грудне вигодовування - найкорисніше, що може бути для дітей.

instagram.com/annbikus

А блогерка Аня Бікус розповіла, що годує донечку Алісу вже 7 місяців і для її дитини молоко - це найкраща їжа.

instagram.com/viktoriia___viktorivna

Нагадуємо, грудне молоко — це їжа для малюка, яка завжди з вами. У надзвичайних умовах війни це може врятувати життя.

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Тому закликаємо мам, у яких є близько 1000 підписників або друзів у соціальних розповісти про досвід годування грудьми та озвучити свою історію вигодовування, скажіть кодову фразу "Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою" та пояснити, чому це важливо на основі інформації, яка викладена вище.

Допомагайте іншим жінкам.

Зробимо грудне вигодовування популярним разом.

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