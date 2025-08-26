ТСН у соціальних мережах

4219
2 хв

Українку, яка втекла від війни, жорстоко вбили у США (фото)

Українку Ірину Заруцьку знайшли мертвою на станції легкорейкового транспорту в Північній Кароліні.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українка Ірина Заруцька та підозрюваний у її вбивстві Декарлос Браун

Українка Ірина Заруцька та підозрюваний у її вбивстві Декарлос Браун / © Колаж

Дівчина з України, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. 23-річну Ірину Заруцьку знайшли мертвою унаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Українка прибула до США нещодавно, тікаючи від війни з Росією. Близькі кажуть, що дівчина «сподівалася на новий початок».

«Це непоправна втрата для її родини. Ми організували цей збір, щоб підтримати Валерію та її близьких у цей болісний час і допомогти їм із непередбачуваними витратами», — йдеться на GoFundMe-сторінці, створеній на підтримку тітки Заруцької.

Підозрюваного у вбивстві — 34-річного Декарлоса Брауна — затримали одразу після прибуття поліції. Йому пред’явили обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Чоловіка доправили до лікарні з пораненнями, які не загрожують його життю.

Як повідомляють слідчі, Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року. Чоловік є безпритульним. За даними The Charlotte Observer, більшість попередніх обвинувачень, зокрема у тяжкій крадіжці, пограбуванні зі зброєю та погрозах, були зняті.

Що саме призвело до нападу, правоохоронці поки не розкривають.

Ірина Заруцька, яку вбили у США / © GoFundMe

Ірина Заруцька, яку вбили у США / © GoFundMe

Член міськради Едвін Пікоук закликав владу дати пояснення і зазначив, що громадяни почуваються дедалі менш захищеними, користуючись транспортом.

Переїзд Заруцької до США був спричинений затяжною війною, яка триває вже понад три роки після російського вторгнення 2022 року.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що розпочав підготовку до прямих мирних переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Однак Москва вже дала зрозуміти, що така зустріч найближчим часом неможлива, і продовжує масовані атаки.

Нагадаємо, 10 серпня в Естонії під колесами автобуса загинула 26-річна біженка з Харкова Юлія Рупека, яка працювала перукаркою у Таллінні.

