Українку розвернули на в’їзді до Польщі: причина здивувала навіть інспектора

Скандал на кордоні з Польщею

Перетин кордону з Польщею під час повномасштабної війни — доволі непростий і нервовий процес. Щоразу з’являються оновлення та нові правила, про які ніхто не повідомляє. На кордоні можуть відібрати квіти, ліки, продукти та викинути все це у бак для «небезпечних відходів». Українка розповіла, яка ситуація трапилася з нею і чому її змусили повертатися додому.

Історією поділилася Анна Кобзар у TikTok.

Україну розвернули на кордоні: через що відмовили в пропуску до Польщі

Анна Кобзар розповіла, що під час перетину кордону везла із собою кілька однакових упаковок ліків. Українка не знала, що не можна перевозити через кордон шість та більше однакових упаковок з таблетками. Вона заявила, що ці ліки були куплені по акції, запаковані по три штуки.

Однак у чеку вказувалася ціна за кожну пачку.

Анну не пропустили на кордоні та змусили повертатися до України.

«Я цього не знала. Тупо до***лась та ***** на кордоні. Сказала, що треба повернутися в Україну та зробити одну упаковку. Я просто в шоці! Відстояла чергу. Ну а що я можу зробити? Повернулась, ридала. Наші хлопці-прикордонники сказали, що таке трапляється постійно», — поділилася жінка.

Під час прикордонно-митного контролю Анну змусили знову відстоювати чергу.

Коли жінка пройшла прикордонний контроль наново, то потрапила до іншого польського прикордонника. Той запитав, чому Анну повернули назад. Анна поділилася, що через запаковані пігулки.

«Він так подивився на мене, посміхнувся — типу, через якусь хе*ню. Ну і все. Дякувати Богу, він навіть не дивився мій рюкзак — там більше нічого такого не було. Пропустив мене, і я пройшла кордон… Вона там на мене кричала, що я мушу знати», — додала жінка.

Анна переконана, що ця ситуація трапилася через суб’єктивну думку прикордонниці.

Скільки готівки потрібно мати для в’їзду в Польщу

Деяких українців розвертали на кордоні, адже вони не мали достатньої кількості готівки з собою. Згідно з польським законодавством, прикордонники мають право перевіряти фінансову спроможність іноземців під час перетину кордону. Мандрівники повинні довести, що мають достатньо коштів для перебування в країні, інакше їм можуть відмовити у в’їзді.

Станом на 2026 рік встановлено такі мінімальні ліміти: для поїздок тривалістю до 4 днів потрібно мати щонайменше 300 злотих, а якщо візит триває довше — 75 злотих на кожен день.

Окремі правила діють для тих, хто приїжджає на навчання або для наукової діяльності. Такі особи повинні мати при собі мінімум 1270 злотих для покриття витрат на проживання протягом перших двох місяців перебування в Польщі.

