"Україно, свята мати Героїв!": 3-тя штурмова показала потужну роботу по ворогові на Харківщині (відео)

На "концерт до Кобзона" відправилася ще партія окупантів.

Третя штурмова показала кадри роботи під час наступальних дій бригади на Харківщині. Бійці залетіли на позиції, щоб у ближньому бою роздати окупантам вогню. В безупинній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених.

Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

3-тя штурмова показала потужну роботу по ворогові на Харківщині

"Бо сили у важких боях додає священне "Україно, свята мати Героїв…", - зауважили у повідомленні.

Раніше воїни 3-ї штурмової вчасно помітили ворожу колону, яка рухалась у бік позицій ЗСУ. Підрозділи одразу уразили російські танк та БТР. Дуже швидко піхота армії РФ почала тікати назад.

Читайте також: