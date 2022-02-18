"Україно, ти потрібна мені": тернопільський семінарист написав вірша, який "підірвав" Мережу

Автор зізнається Україні у коханні і вірить в її перемогу.
Тернопільський семінарист Богдан Фесик написав вірша про Україну. Поезія так сподобалась користувачам соцмережі, що її послухали вже кілька сотень тисяч людей.
Відеозапис, в якому автор оспівує красу України, її нелегкий шлях та боротьбу за окуповані землі, поет опублікував на своєму каналі в YouTube.
У своєму вірші автор, зокрема, згадує полеглих бійців за Батьківщину і вірить в перемогу України:
"Привіт, Україно, я довго вагався.
Я довго писав ці маленькі слова.
У тебе уже не один закохався.
І в декількох з них вже була булава.
Ти дуже красива, моя Україно.
Й своєю красою дивуєш весь світ.
Тебе вже давно відібрати хотіли.
Наразі ж воюють за Крим і за Cхід.
Моя найдорожча, за тебе вмирають.
За тебе лягають в холодній землі.
Яку ще країну так сильно кохають?
За кого ще роблять речі такі?
Країно моя, я молюся до неба.
Я вірю, що ти ще свого досягнеш.
Що хлопці, оті, що померли за тебе.
Гордитися будуть тобою без меж.
І вибори пройдуть, і стишаться клятви.
Й побачим, хто вірним лишився тобі.
Країно моя, ти найкращого варта.
Лише не пропадь! Ти потрібна мені".
Нагадаємо, безпекову ситуацію в Україні й довкола неї обговорюватимуть 18 лютого у Мюнхені. Нинішня криза буде центральною темою і на офіційних, і на кулуарних зустрічах серед лідерів країн, політиків, експертів з низки країн. Втім, російські представники відмовилися від участі, бо не мають щеплень від коронавырусу схваленими у ЄС вакцинами.
Як ми раніше повідомляли, десятки людей з українськими стягами та плакатами вийшли на протест під штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку із закликами зупинити російську агресію проти України.
Читайте також: