"Україно, ти потрібна мені": тернопільський семінарист написав вірша, який "підірвав" Мережу

"Україно, ти потрібна мені": тернопільський семінарист написав вірша, який "підірвав" Мережу

Автор зізнається Україні у коханні і вірить в її перемогу.

Тернопільський семінарист Богдан Фесик написав вірша про Україну. Поезія так сподобалась користувачам соцмережі, що її послухали вже кілька сотень тисяч людей.

Відеозапис, в якому автор оспівує красу України, її нелегкий шлях та боротьбу за окуповані землі, поет опублікував на своєму каналі в YouTube.

У своєму вірші автор, зокрема, згадує полеглих бійців за Батьківщину і вірить в перемогу України:

"Привіт, Україно, я довго вагався.

Я довго писав ці маленькі слова.

У тебе уже не один закохався.

І в декількох з них вже була булава.

Ти дуже красива, моя Україно.

Й своєю красою дивуєш весь світ.

Тебе вже давно відібрати хотіли.

Наразі ж воюють за Крим і за Cхід.

Моя найдорожча, за тебе вмирають.

За тебе лягають в холодній землі.

Яку ще країну так сильно кохають?

За кого ще роблять речі такі?

Країно моя, я молюся до неба.

Я вірю, що ти ще свого досягнеш.

Що хлопці, оті, що померли за тебе.

Гордитися будуть тобою без меж.

І вибори пройдуть, і стишаться клятви.

Й побачим, хто вірним лишився тобі.

Країно моя, ти найкращого варта.

Лише не пропадь! Ти потрібна мені".

Нагадаємо, безпекову ситуацію в Україні й довкола неї обговорюватимуть 18 лютого у Мюнхені. Нинішня криза буде центральною темою і на офіційних, і на кулуарних зустрічах серед лідерів країн, політиків, експертів з низки країн. Втім, російські представники відмовилися від участі, бо не мають щеплень від коронавырусу схваленими у ЄС вакцинами.

Як ми раніше повідомляли, десятки людей з українськими стягами та плакатами вийшли на протест під штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку із закликами зупинити російську агресію проти України.

Геть від України: під штаб-квартиру ООН вийшли десятки протестувальників

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