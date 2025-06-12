Погода в Україні / © ТСН

Реклама

У четвер, 12 червня, у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Україною поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури.

Реклама

Отже, очікуємо короткочасні дощі, лише у західних, вночі і в східних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття та сходу, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 12 червня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 12 червня хмарно з проясненнями, короткочасний дощі.

Реклама

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 16-21°, у Києві вдень 18-20°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі зазначили, що червень 2025 року очікується теплішим, ніж зазвичай .