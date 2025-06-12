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Україною поширюватиметься порція прохолоди з північних широт: якої погоди очікувати — мапа
Атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі, поривчастий північно-західний вітер та низькі для літа температури.
У четвер, 12 червня, у більшості областей нестійку погоду з короткочасними дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Тиск зазнаватиме коливань.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Україною поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий вдень, та низькі, як для літа температури.
Отже, очікуємо короткочасні дощі, лише у західних, вночі і в східних областях без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття та сходу, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 21-26°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та на Київщині 12 червня хмарно з проясненнями, короткочасний дощі.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 16-21°, у Києві вдень 18-20°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі зазначили, що червень 2025 року очікується теплішим, ніж зазвичай.