Україною поширюється небезпечна рослина, яку внесли до "чорного списку"

Гринделія. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

В Україні почала цвісти гринделія розчепірена. Ця квітка входить до так званого «чорного списку» через високу інвазійність.

Про це йдеться у дописі Нижньодністровського національного природного парку, що в Одеській області.

Екологи зазначили, що гринделія зараз цвіте у південні частині України. Ця рослина родини Айстрових походить із Північної Америки. Насіння попало в Україну із фуражем для коней, що поставлявся під час Другої Світової війни із США. Там рослина використовувалась для лікування численних хвороб.

«Завдяки невибагливості до умов зростання, а також великій кількості насіння, гринделія активно вкорінюється як в природних, так і напівприродних місцезростаннях, витісняючи місцеві види. В Україні вважається небезпечною для природних рослинних угруповань, і входить до так званого „Чорного списку“ видів з високою інвазійною спроможністю», — йдеться у повідомленні.

