- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
Україною поширюється небезпечна рослина, яку внесли до "чорного списку"
Гринделія розчепірена в Україні вважається інвазійним видом, який швидко поширюється.
В Україні почала цвісти гринделія розчепірена. Ця квітка входить до так званого «чорного списку» через високу інвазійність.
Про це йдеться у дописі Нижньодністровського національного природного парку, що в Одеській області.
Екологи зазначили, що гринделія зараз цвіте у південні частині України. Ця рослина родини Айстрових походить із Північної Америки. Насіння попало в Україну із фуражем для коней, що поставлявся під час Другої Світової війни із США. Там рослина використовувалась для лікування численних хвороб.
«Завдяки невибагливості до умов зростання, а також великій кількості насіння, гринделія активно вкорінюється як в природних, так і напівприродних місцезростаннях, витісняючи місцеві види. В Україні вважається небезпечною для природних рослинних угруповань, і входить до так званого „Чорного списку“ видів з високою інвазійною спроможністю», — йдеться у повідомленні.
