ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1321
Час на прочитання
1 хв

Україною шириться повітряна тривога: що відомо

Повітряні сили України попередили про ракетну загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Україну в суботу, 6 вереня, у 14:32 охопила масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили України у Telegram попередили про ракетну загрозу.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.

Дата публікації
Кількість переглядів
1321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie