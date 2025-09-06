- Дата публікації
Україною шириться повітряна тривога: що відомо
Повітряні сили України попередили про ракетну загрозу.
Україну в суботу, 6 вереня, у 14:32 охопила масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили України у Telegram попередили про ракетну загрозу.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.