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- Укрaїнa
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Україною шириться повітряна тривога: загроза балістики
Тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Києві та більшості областей України у неділю, 19 липня, о 15:16 оголошена повітряна тривога.
Як повідомили Повітряні сили у Telegram, тривогу оголосили через загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку… КАБи на південь Дніпропетровщини з Донеччини», — йдеться у повідомленні ПС.
Повітряну тривогу оголошують вже вчетверте за добу.
Нагадаємо, внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів на Київ загинула одна людина, ще щонайменше 15 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
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