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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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71
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1 хв

Україною шириться повітряна тривога: загроза балістики

Тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та більшості областей України у неділю, 19 липня, о 15:16 оголошена повітряна тривога.

Як повідомили Повітряні сили у Telegram, тривогу оголосили через загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку… КАБи на південь Дніпропетровщини з Донеччини», — йдеться у повідомленні ПС.

Повітряну тривогу оголошують вже вчетверте за добу.

Нагадаємо, внаслідок чергової масованої атаки російських окупантів на Київ загинула одна людина, ще щонайменше 15 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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