Україною поширюється вірус, який дуже небезпечний для дітей: подробиці від МОЗ

Кір / © Credits

В Україні за останній рік кількість випадків захворювання на кір зросла більш ніж у десять разів.

Про це на пресконференції в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, передає УНІАН.

Він наголосив, що для дитячих колективів саме кір залишається загрозою номер один.

За словами Кузіна, кір — одна з найзаразніших інфекційних хвороб: без щеплення дев’ять із десяти дітей, які контактують із хворим, інфікуються.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано майже 1200 випадків, серед яких майже 900 — діти до 17 років. Минулого року випадків було лише 70.

Заступник міністра підкреслив, що кір швидко поширюється у замкнутих дитячих колективах, зокрема у школах та класах, де діти тісно спілкуються. Рівні вакцинації від кору-паротиту та краснухи в Україні залишаються недостатніми — всього 44%, що значно нижче рекомендованих 95%. Найнижчі показники спостерігаються у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Кузін нагадав про важливість вакцинації і проти інших небезпечних інфекцій, зокрема поліомієліту та дифтерії. На Закарпатті нещодавно був спалах поліомієліту, який вдалося успішно ліквідувати за підтримки ВООЗ, витративши на це майже три роки.

Він також зазначив, що окремі релігійні громади, зокрема церква Московського патріархату, поширювали недовіру до вакцинації, що вплинуло на низькі показники щеплень.

Заступник міністра наголосив: кір залишається головною загрозою для дітей в Україні. Щеплення необхідно робити при першій можливості, а рівень охоплення вакцинацією повинен складати щонайменше 95%, інакше спалахи захворювання можуть повторюватися як у дитячих закладах, так і на рівні областей.

Нагадаємо, в Україні зафіксували другий лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою «Nimbus» (NВ.1.8.1). Перший випадок було зареєстровано на Вінниччині, другий — на Одещині.

Наразі в країні підтверджено 81 випадок субваріанту «Stratus» та два випадки «Nimbus». Обидва субваріанти — «Nimbus» (NВ.1.8.1) та «Stratus» (XFG) — домінують у світі та є новими мутаціями штаму Омікрон. Мутації для коронавірусу — природний процес. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, формуються нові варіанти та субваріанти.

Найбільший ризик зараження зберігається для людей з ослабленим імунітетом та хронічними захворюваннями, яким рекомендована щорічна вакцинація. За даними ВООЗ, обидва субваріанти потребують ретельного спостереження на рівні країн. Через особливі мутації вірус поширюється швидше і може викликати тяжкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом. Навіть вакциновані можуть заразитися, проте щеплення знижує ризик серйозних ускладнень.