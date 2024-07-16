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Україною кружляє кілька ворожих безпілотників: напрямок руху

Україною кружляє кілька ворожих безпілотників: напрямок руху

Перебувайте в укриттях до відбою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Українські військові слідкують за рухом дронів.

У ніч проти 16 липня 2024 року у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через рух безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"БпЛА з Дніпропетровщини заходять у Кіровоградську область, курс західний", - йдеться у повідомленні.

"БпЛА з півночі Кіровоградської області на Черкащину. Можлива робота ППО!", - додають у Повітряних Силах ЗСУ.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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