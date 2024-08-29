Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

На українців знову чекає неспокійна ніч.

Росіяни у ніч проти 29 серпня 2024 року знову атакують Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема, рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

2. БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.

3. БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

4. БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

5. БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.

6. БпЛА курсом на Кривий Ріг.

Через рух ворожих дронів у низці областей оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Моніторингові канали повідомляють, що в небі над Україною перебуває до 40 одиниць ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, греблю цієї ГЕС зруйнувати ракетами неможливо.