Україною кружляють ворожі безпілотники: озвучено напрямок руху

На українців знову чекає неспокійна ніч.
Росіяни у ніч проти 29 серпня 2024 року знову атакують Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Зокрема, рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
2. БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.
3. БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
4. БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
5. БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.
6. БпЛА курсом на Кривий Ріг.
Через рух ворожих дронів у низці областей оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях. Потурбуйтеся про власну безпеку.
Моніторингові канали повідомляють, що в небі над Україною перебуває до 40 одиниць ворожих безпілотників.
Нагадаємо, раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, греблю цієї ГЕС зруйнувати ракетами неможливо.
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