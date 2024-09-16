Україною кружляють ударні безпілотники: військові озвучили напрямки руху дрони

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 16 вересня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок руху ударних дронів:
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Нова група БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний.
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БпЛА На Київщині - на Обухів/Васильків з півдня.
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Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА.
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Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА.
Також подекуди повітряна тривога оголошена через ракетну небезпеку.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
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