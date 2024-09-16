Україною кружляють ударні безпілотники: військові озвучили напрямки руху дрони

У ніч проти 16 вересня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок руху ударних дронів:

Нова група БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний.

БпЛА На Київщині - на Обухів/Васильків з півдня.

Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА.

Також подекуди повітряна тривога оголошена через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

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