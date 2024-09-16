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Україною кружляють ударні безпілотники: військові озвучили напрямки руху дрони

Україною кружляють ударні безпілотники: військові озвучили напрямки руху дрони

Ворог продовжує атакувати безпілотниками

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 16 вересня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок руху ударних дронів:

  •  Нова група БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний.

  • БпЛА На Київщині  - на Обухів/Васильків з півдня.

  • Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА.

  • Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА.

Також подекуди повітряна тривога оголошена через ракетну небезпеку. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи

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