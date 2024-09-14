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Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог знову атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 14 вересня 2024 року Росія знову вдарила по Україні безпілотниками. У низці областей оголошена повітряна тривога.

Оновлення щодо шахедів повідомили у Повітряних Силах ЗСУ: 

  • БпЛА на на Донеччині курс південний! 
  • БпЛА на півдні Харківщини. Курс - північний.
  • БпЛА на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області. Рух у північно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на  Сумщині.  Курс на Полтавщину.
  • "Шахеди" на  Чернігівщині.  Курс на Київщину.
  • "Шахеди" на  Херсонщині в напрямку Миколаївщини.

"Увага! Нова група"Шахедів" на півдні Дніпропетровщини в напрямку Харківщини! "Шахеди" на сході Київщини та на межі Черкащини", - додали пізніше військові.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Оновлено об 00:25

"Шахеди" на Миколаївщині  курс північний на  Кіровоградську область; "Шахеди" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ безпілотниками

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