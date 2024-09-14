Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Ворог знову атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 14 вересня 2024 року Росія знову вдарила по Україні безпілотниками. У низці областей оголошена повітряна тривога.
Оновлення щодо шахедів повідомили у Повітряних Силах ЗСУ:
- БпЛА на на Донеччині курс південний!
- БпЛА на півдні Харківщини. Курс - північний.
- БпЛА на Полтавщині, Дніпропетровщині і Запорізькій області. Рух у північно-західному напрямку.
- "Шахеди" на Сумщині. Курс на Полтавщину.
- "Шахеди" на Чернігівщині. Курс на Київщину.
- "Шахеди" на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.
"Увага! Нова група"Шахедів" на півдні Дніпропетровщини в напрямку Харківщини! "Шахеди" на сході Київщини та на межі Черкащини", - додали пізніше військові.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Оновлено об 00:25
"Шахеди" на Миколаївщині курс північний на Кіровоградську область; "Шахеди" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ безпілотниками.
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