Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

У ніч проти 17 вересня 2024 року ворожі безпілотники атакують українські області.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про групу шахедів на Херсонщині.

"Курс північно-західний в напрямку Вознесенська!", - йдеться у повідомленні.

"Шахеди продовжують рух на Миколаївщині! Курс північно-західний!", - додали пізніше у Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше дрони намагалися атакувати Київську область.

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Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Додамо, що раніше на Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення.

Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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