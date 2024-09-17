Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 17 вересня 2024 року ворожі безпілотники атакують українські області.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Зокрема, йдеться про групу шахедів на Херсонщині.
"Курс північно-західний в напрямку Вознесенська!", - йдеться у повідомленні.
"Шахеди продовжують рух на Миколаївщині! Курс північно-західний!", - додали пізніше у Повітряних Силах ЗСУ.
Раніше дрони намагалися атакувати Київську область.
Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Сумах, а сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам.
Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.
Додамо, що раніше на Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення.
Зауважимо, що вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.
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