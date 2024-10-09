Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Ворог знову випустив дрони проти мирних українців.
У ніч проти 9 жовтня 2024 року росіяни пустили в хід ударні безпілотники.
Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
"Ударний БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний", - йшлося у повідомленні.
"Рух ворожих БпЛА:
Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.
Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний", - пізніше додали українські військові.
"Рух ворожих БпЛА:
Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
Ворожий БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину", - резюмували вони потім.
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