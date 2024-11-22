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Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Обстріл шахедами продовжується / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 22 листопада 2024 року ворог випусти проти українців ударні дрони.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.

  • Чернігівщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини.

    У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЙСЬКИЙ ДРОН НАЗДОГНАВ УСЮ РОДИНУ: вижив лише батько! Страшна трагедія у Глухові!

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