Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

У ніч проти 22 листопада 2024 року ворог випусти проти українців ударні дрони.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.

Чернігівщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Сумщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЙСЬКИЙ ДРОН НАЗДОГНАВ УСЮ РОДИНУ: вижив лише батько! Страшна трагедія у Глухові!

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