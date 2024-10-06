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Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів

Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 6 жовтня 2024 року ворог знову атакував Україною за допомогою ударних безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок руху ворожих дронів:

  • БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
  • БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
  • БпЛА на Харковом.
  • БпЛА  в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:00, державний кордон України перетнули понад 50 "шахедів". Триває активна робота зі знищення БПЛА. Мовляв, вже є "достатньо мінусів" у лавах ворожих дронів. 

Також опісля опівночі вибухи пролунали в Одесі, на Київщині та Харківщині. 

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи

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