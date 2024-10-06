Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 6 жовтня 2024 року ворог знову атакував Україною за допомогою ударних безпілотників.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок руху ворожих дронів:
- БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
- БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
- БпЛА на Харковом.
- БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний
- БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:00, державний кордон України перетнули понад 50 "шахедів". Триває активна робота зі знищення БПЛА. Мовляв, вже є "достатньо мінусів" у лавах ворожих дронів.
Також опісля опівночі вибухи пролунали в Одесі, на Київщині та Харківщині.
Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи.
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