Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів

У ніч проти 6 жовтня 2024 року ворог знову атакував Україною за допомогою ударних безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили напрямок руху ворожих дронів:

БпЛА в напрямку Одеси з півночі.

БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.

БпЛА на Харковом.

БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:00, державний кордон України перетнули понад 50 "шахедів". Триває активна робота зі знищення БПЛА. Мовляв, вже є "достатньо мінусів" у лавах ворожих дронів.

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Також опісля опівночі вибухи пролунали в Одесі, на Київщині та Харківщині.

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи.

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