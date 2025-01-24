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Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Ворог знову докучає польотами дронів. / Фото: скриншот з відео

Потурбуйтеся про вашу безпеку.

У ніч проти 24 січня 2024 року ворог знову запустив на територію України ударні дрони.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про рух ворожих безпілотників:

  • На Чернігівщині ударний БпЛА - в напрямку Мени.

  • Декілька груп "шахедів" із Полтавщини  - курсом на Золотоніський район Черкащини.

  • Через північ Черкащини БпЛА - прямують на Київщину.

  • Через Миколаївщину "шахеди" - в напрямку Кіровоградської області.

Нагадаємо, що раніше у Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром

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