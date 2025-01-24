Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

У ніч проти 24 січня 2024 року ворог знову запустив на територію України ударні дрони.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про рух ворожих безпілотників:

На Чернігівщині ударний БпЛА - в напрямку Мени.

Декілька груп "шахедів" із Полтавщини - курсом на Золотоніський район Черкащини.

Через північ Черкащини БпЛА - прямують на Київщину.

Через Миколаївщину "шахеди" - в напрямку Кіровоградської області.

Нагадаємо, що раніше у Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром.

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