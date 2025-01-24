Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Потурбуйтеся про вашу безпеку.
У ніч проти 24 січня 2024 року ворог знову запустив на територію України ударні дрони.
Повітряні Сили ЗСУ попереджують про рух ворожих безпілотників:
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На Чернігівщині ударний БпЛА - в напрямку Мени.
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Декілька груп "шахедів" із Полтавщини - курсом на Золотоніський район Черкащини.
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Через північ Черкащини БпЛА - прямують на Київщину.
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Через Миколаївщину "шахеди" - в напрямку Кіровоградської області.
Нагадаємо, що раніше у Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром.
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