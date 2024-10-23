Україною кружляють ворожі безпілотники: стало відомо, куди рухаються

Безпілотники рухаються по певній траєкторії.
У ніч проти 23 жовтня 2024 року ворог запустив у повітряний просторі України ворожі безпілотники.
Подекуди оголошена повітряна тривога, тривають вибухи.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про напрямок руху безпілотників у соціальних мережах.
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Групи ворожих ударних БпЛА рухаються через Миколаївську та Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
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Нові групи ударних БпЛА на Сумщині, рухаються західним та південним курсом.
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