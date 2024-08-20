Україною кружляють ворожі дрони: названо напрямок руху

У ніч проти 20 серпня 2024 року ворог знову використав ударні безпілотники проти мирних українців.

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний.

БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.

Декілька груп БпЛА з Херсонщини - через Миколаївщину, курс північно-західний.

Тривогу не ігноруємо.

Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Через це у кількох областях оголошена повітряна тривога. Потурбуйтеся про власну безпеку.

Оновлено станом на 00:55

БпЛА в західній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА в західній частині Полтавської області, курс північний.

БпЛА південніше Кривого Рогу, курс південний.

Декілька груп БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північно-західний.

Раніше повідомлялося, що з Покровська починають примусову евакуацію дітей.

Читайте також: