Україною кружляють ворожі дрони: названо напрямок руху

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 20 серпня 2024 року ворог знову використав ударні безпілотники проти мирних українців.
Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний.
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
- Декілька груп БпЛА з Херсонщини - через Миколаївщину, курс північно-західний.
Тривогу не ігноруємо.
- Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Через це у кількох областях оголошена повітряна тривога. Потурбуйтеся про власну безпеку.
Оновлено станом на 00:55
- БпЛА в західній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА в західній частині Полтавської області, курс північний.
- БпЛА південніше Кривого Рогу, курс південний.
- Декілька груп БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північно-західний.
Раніше повідомлялося, що з Покровська починають примусову евакуацію дітей.
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