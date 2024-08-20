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Україною кружляють ворожі дрони: названо напрямок руху

Україною кружляють ворожі дрони: названо напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 20 серпня 2024 року ворог знову використав ударні безпілотники проти мирних українців.

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА з Херсонщини - через Миколаївщину, курс північно-західний.

Тривогу не ігноруємо.

  • Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння  зі сходу.

Через це у кількох областях оголошена повітряна тривога. Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Оновлено станом на 00:55

  • БпЛА в західній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавської області, курс північний.
  • БпЛА південніше Кривого Рогу, курс південний.
  • Декілька груп БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс північно-західний.

Раніше повідомлялося, що з Покровська починають примусову евакуацію дітей.

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