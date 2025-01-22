Україною кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію польоту

Перебувайте у безпеці.
У ніч проти 22 січня 2025 року ворог вчергове атакував Україну ворожими безпілотниками.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили напрямок руху ворожих дронів у повідомленні у соціальних мережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний;
- БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на півночі Черкащини, курс - південний;
- БпЛА на півдні Київщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на північному сході Житомирщини, курс - південно-західний.
Як повідомлялося, в Рівненській області також лунали вибухи. Спрацювали сили ППО.
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