Україною кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію польоту

Перебувайте у безпеці.

У ніч проти 22 січня 2025 року ворог вчергове атакував Україну ворожими безпілотниками.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили напрямок руху ворожих дронів у повідомленні у соціальних мережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний;

БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-східний;

БпЛА на півночі Черкащини, курс - південний;

БпЛА на півдні Київщини, курс - північно-східний;

БпЛА на північному сході Житомирщини, курс - південно-західний.

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Як повідомлялося, в Рівненській області також лунали вибухи. Спрацювали сили ППО.

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