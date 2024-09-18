Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху

Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху

Не залишайте укриття / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч на 18 вересня українцям продовжують дошкуляти ворожі безпілотники. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

  • "Шахеди" на заході Полтавщини - на схід Черкаської області. 
  • "Шахеди" на півночі Харківщини -  курс на південь. 
  • "Шахеди" на сході Київської області - в напрямку Білої Церкви.
  • Група "Шахедів" на сході і заході Миколаївщини - курс на захід. 
  • "Шахеди" на півночі Одеської області - в напрямку перетину Вінниччини та Кіровоградщини. 

"БпЛА в Київській області, наближається до Білої Церкви, можлива робота ППО. БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей", - пізніше додали у Повітряних Силах ЗСУ. 

Через рух значної кількості безпілотників у низці областей оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

"Слідкуйте за нашими повідомленнями, до відбою загрози активності  БпЛА не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", - наголосили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський ошелешив кількістю "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Таке вперше: білоруська атака на російський безпілотник

Таке вперше: білоруська атака на російський безпілотник

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація