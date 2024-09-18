Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч на 18 вересня українцям продовжують дошкуляти ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
- "Шахеди" на заході Полтавщини - на схід Черкаської області.
- "Шахеди" на півночі Харківщини - курс на південь.
- "Шахеди" на сході Київської області - в напрямку Білої Церкви.
- Група "Шахедів" на сході і заході Миколаївщини - курс на захід.
- "Шахеди" на півночі Одеської області - в напрямку перетину Вінниччини та Кіровоградщини.
"БпЛА в Київській області, наближається до Білої Церкви, можлива робота ППО. БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей", - пізніше додали у Повітряних Силах ЗСУ.
Через рух значної кількості безпілотників у низці областей оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
"Слідкуйте за нашими повідомленнями, до відбою загрози активності БпЛА не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", - наголосили у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський ошелешив кількістю "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.