Україною кружляють ворожі дрони: військові озвучили напрямок руху

У ніч на 18 вересня українцям продовжують дошкуляти ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Шахеди" на заході Полтавщини - на схід Черкаської області.

"Шахеди" на півночі Харківщини - курс на південь.

"Шахеди" на сході Київської області - в напрямку Білої Церкви.

Група "Шахедів" на сході і заході Миколаївщини - курс на захід.

"Шахеди" на півночі Одеської області - в напрямку перетину Вінниччини та Кіровоградщини.

"БпЛА в Київській області, наближається до Білої Церкви, можлива робота ППО. БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей", - пізніше додали у Повітряних Силах ЗСУ.

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Через рух значної кількості безпілотників у низці областей оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

"Слідкуйте за нашими повідомленнями, до відбою загрози активності БпЛА не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", - наголосили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський ошелешив кількістю "Шахедів", якими РФ атакувала від початку вересня.

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