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Україною літають ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Україною літають ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Через загрозу атаки БПЛА у країні оголосили масштабну тривогу 11 лютого 2025 року / Фото: ТСН.ua

Ворог традиційно атакує українські міста дронами.

У ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс — північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс — західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі і півдні Полтавщини, курс — західний/північно- західний;
  • БпЛА на півдні та південному заході Дніпропетровщини, курс — західний;
  • БпЛА на Кіровоградщині — курс західний/північний;
  • БпЛА на півдні Черкащини, курс — північний;
  • БпЛА на Сумщині, курс — західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс — південний.

Нагадаємо, що раніше половину областей України охопила повітряна тривога. Ворог, окрім, безпілотників, використав і ракети проти мирних українців. 

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