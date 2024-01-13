Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною поширилася повітряна тривога: у Дніпрі пролунала низка вибухів

Україною поширилася повітряна тривога: у Дніпрі пролунала низка вибухів

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Майже половину областей України у ніч на 13 січня 2024 року охопила повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Також під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала низка вибухів.

Про це повідомило Суспільне. 

Загроза повторних пусків балістики зберігається.

"Будьте в укриттях" - повідомляють моніторингові канали.

Оновлено о 05:21

У Дніпрі пролунали повторні вибухи. 

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація