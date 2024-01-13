Україною поширилася повітряна тривога: у Дніпрі пролунала низка вибухів

Майже половину областей України у ніч на 13 січня 2024 року охопила повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Також під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала низка вибухів.

Про це повідомило Суспільне.

Загроза повторних пусків балістики зберігається.

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"Будьте в укриттях" - повідомляють моніторингові канали.

Оновлено о 05:21

У Дніпрі пролунали повторні вибухи.

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.

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