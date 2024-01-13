Україною поширилася повітряна тривога: у Дніпрі пролунала низка вибухів

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Майже половину областей України у ніч на 13 січня 2024 року охопила повітряна тривога.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.
Також під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала низка вибухів.
Про це повідомило Суспільне.
Загроза повторних пусків балістики зберігається.
"Будьте в укриттях" - повідомляють моніторингові канали.
Оновлено о 05:21
У Дніпрі пролунали повторні вибухи.
Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.
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