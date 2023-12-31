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Україною рухаються поодинокі ворожі дрони: у Харкові прозвучали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Україною рухаються поодинокі ворожі дрони: у Харкові прозвучали вибухи

Ворожі дрони продовжують тероризувати Україну / Фото: ТСН.ua

Продовжується неспокійна ніч.

Зафіксовано рух поодиноких ударних БпЛА.

Про це повідомляють у Повітряних Силах України.у соціальних мережах. 

  • Хмельницька область - напрямок на Кам'янець-Подільський. 
  • В Тернопільській області - Кременецький район. 
  • БпЛА на території Запорізької області.

Водночас моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників поблизу Харкова.

Місцевим жителям радять відійти від вікон.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою. 

Пізніше інформацію про Харків підтвердили і в Повітряних Силах ЗСУ.

"Харків - перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста", - йдеться у повідомленні. 

Пізніше у Харкові пролунали вибухи. 

Нагадаємо, що у Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки

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Перегляди
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