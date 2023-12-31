Україною рухаються поодинокі ворожі дрони: у Харкові прозвучали вибухи

Зафіксовано рух поодиноких ударних БпЛА.

Про це повідомляють у Повітряних Силах України.у соціальних мережах.

Хмельницька область - напрямок на Кам'янець-Подільський.

В Тернопільській області - Кременецький район.

БпЛА на території Запорізької області.

Водночас моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників поблизу Харкова.

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Місцевим жителям радять відійти від вікон.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Пізніше інформацію про Харків підтвердили і в Повітряних Силах ЗСУ.

"Харків - перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Харкові пролунали вибухи.

Нагадаємо, що у Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки.

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