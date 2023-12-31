Україною рухаються поодинокі ворожі дрони: у Харкові прозвучали вибухи

Продовжується неспокійна ніч.
Зафіксовано рух поодиноких ударних БпЛА.
Про це повідомляють у Повітряних Силах України.у соціальних мережах.
- Хмельницька область - напрямок на Кам'янець-Подільський.
- В Тернопільській області - Кременецький район.
- БпЛА на території Запорізької області.
Водночас моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників поблизу Харкова.
Місцевим жителям радять відійти від вікон.
Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.
Пізніше інформацію про Харків підтвердили і в Повітряних Силах ЗСУ.
"Харків - перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у Харкові пролунали вибухи.
Нагадаємо, що у Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки.
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