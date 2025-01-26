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Україною рухаються ворожі безпілотники: названо траєкторію польоту

Україною рухаються ворожі безпілотники: названо траєкторію польоту

Перебувайте в укриттях до відбою. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Російські дрони знову дошкуляють українцям.

У ніч проти 26 січня 2025 року ворог атакував Україну дронами. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в південній та східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини, курс південний.
  • БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
  • БпЛА в напрямку Полтави з півночі.
  • БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Сум, курс західний.
  • БпЛА в Кілійському районі Одеської області, курс західний.

Нагадаємо, від вечора 24 січня і в ніч проти 25 січня Росія атакувала Україну двома ракетами та 61 безпілотником. Сили ППО збивали ворожі засоби ураження у межах 11 областей.

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