Україною рухаються ворожі безпілотники: названо траєкторію польоту

Російські дрони знову дошкуляють українцям.
У ніч проти 26 січня 2025 року ворог атакував Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс західний/північно-західний.
- БпЛА в південній та східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Черкащини, курс південний.
- БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
- БпЛА в напрямку Полтави з півночі.
- БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА західніше Сум, курс західний.
- БпЛА в Кілійському районі Одеської області, курс західний.
Нагадаємо, від вечора 24 січня і в ніч проти 25 січня Росія атакувала Україну двома ракетами та 61 безпілотником. Сили ППО збивали ворожі засоби ураження у межах 11 областей.
Читайте також:
- Зеленський повідомив подробиці про обстріл "Шахедами" будинків на Київщині
- Атака на Черкащину: у ДСНС повідомили деталі про руйнування (фото)
- Технічну обслугу систем ППО IRIS-Т переводять у піхоту — нардеп
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.