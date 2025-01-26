Україною рухаються ворожі безпілотники: названо траєкторію польоту

У ніч проти 26 січня 2025 року ворог атакував Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс західний/північно-західний.

БпЛА в південній та східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Черкащини, курс південний.

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

БпЛА в напрямку Полтави з півночі.

БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА західніше Сум, курс західний.

БпЛА в Кілійському районі Одеської області, курс західний.

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Нагадаємо, від вечора 24 січня і в ніч проти 25 січня Росія атакувала Україну двома ракетами та 61 безпілотником. Сили ППО збивали ворожі засоби ураження у межах 11 областей.

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