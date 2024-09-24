Україною шириться небезпечна африканська інфекція: у Хмельницькому померла пацієнтка

Останнім часом у різних областях України лікарі все частіше фіксують випадки захворювання людей на гарячку Західного Нілу. Зокрема, тільки на Хмельниччині лише у вересні було виявлено семеро людей з цим небезпечним захворюванням. На жаль, одна пацієнтка померла в лікарні від ускладнень хвороби.

Про це повідомила Хмельницька інфекційна лікарня.

"Від 1 вересня цього року на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом гарячки Західного Нілу лікувалося 6 пацієнтів – 4 чоловіки та 2 жінки. Всі пацієнти під час госпіталізації скаржилися на різке підвищення температури тіла до 39,9 С, головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. У 4 із них був діагностований менінгоенцефаліт, 2 пацієнтів мали гарячково-суглобову форму хвороби", – йдеться у повідомленні.

Лікарі зазначили, що вік пацієнтів становить від 20 до 70 років. П'ятеро з них після відповідного лікування одужали та вже виписані з лікарні. Але одну пацієнтку врятувати не вдалося через запізніле звернення до медичного закладу та розвиток важкого ускладнення хвороби – менінгоенцефаліту. Ще одна людина лікувалася від гарячки Західного Нілу в іншій лікарні Хмельницького.

Медики звертають увагу, що вакцини від гарячки Західного Нілу досі не існує. Оскільки хвороба передається через укуси комарів, для індивідуальної профілактики інфікування людям радять носити закритий одяг, встановлювати москітні сітки на вікнах, а також користуватися репелентами.

Що відомо про гарячку Західного Нілу

За даними МОЗ, геморагічна гарячка Західного Нілу – небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів і має літньо-осінню сезонність. В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних інфекцій.

На сьогодні хвороба розповсюджена в багатьох країнах Африки, Азії, Середземномор'я. Окремі спалахи реєструються в країнах Центральної Азії, Закавказзя, в Америці, Австралії та Європі.

Хвороба не передається від людини до людини. Головним носієм вірусу є перелітні птахи. Від них заражаються численні види комарів, які харчуються кров'ю інфікованих птахів. Далі через повторні укуси комарі можуть інфікувати людей і тварин.

Симптоми гарячки Західного Нілу

У більшості людей інфекція протікає безсимптомно. Але у 20% інфікованих хвороба починається гостро. У таких хворих різко підвищується температура тіла, спостерігаються інші грипоподібні симптоми:

головний біль;

біль у горлі;

болі у м'язах і суглобах;

сильна слабкість.

Можливі також нудота, діарея, шкірні висипання, збільшення печінки та селезінки.

Найбільш небезпечними є ураження нервової системи, які можуть призвести до важких ускладнень – менінгіту та енцефаліту. Ознаками ураження головного мозку є:

розлади свідомості;

парези (м'язова слабкість, порушення координації, тремор);

паралічі.

Гарячковий період триває від 2 до 6 днів, і за умови відповідного лікування прогнози перебігу хвороби у більшості випадків сприятливі.

Нагадаємо, на Львівщині від COVID-19 померла 4-річна дитина. Випадки захворювання продовжують невпинно зростати під час епідсезону, який триває від жовтня до весни.

Читайте також: