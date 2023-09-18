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Україною шириться повітряна тривога через ракетну небезпеку

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україною шириться повітряна тривога через ракетну небезпеку

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч на 17 вересня атакували Україну безпілотниками і ракетами повітряного базування.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ракети, які не вдалось ліквідувати під час останньої атаки, влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.

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Дата публікації
Перегляди
2516
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