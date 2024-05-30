Україною шириться повітряна тривога: ворожі крилаті ракети от-от перетнуть кордон

Перебувайте в укриттях.
Моніторингові канали повідомили про те, що за попередньою інформацією відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації (Ту-95мс).
Ракети очікуємо біля кордонів України близько 03:50.
Через це у більшості українських областей була оголошена повітряна тривога.
"Ракетна небезпека в північних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - заявили у Повітряних Силах ЗСУ.
"Декілька бортів тактичної авіації неподалік Курська - для північно-східних областей загроза КАР/КАБ", - додають у моніторингових каналах.
Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс.
Також майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників.
А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий.
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