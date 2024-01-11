Україною шириться повітряна тривога: негайно в укриття

У ніч проти 24 січня 2024 року повітряна тривога охопила значну частину України, зокрема, східні та південні області.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Покровському районі Донбасу.

Причиною для оголошення повітряної тривоги моніторингові канали назвали загрозу застосування ворожої балістики зі Сходу.

Повітряні Сили ЗСУ наразі не коментують ситуацію.

Нагадаємо, що раніше унаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей.

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