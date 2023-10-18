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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Україна "почервоніла" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога повернулася знову після відбою.

Низку українських областей знову охопила повітряна тривога після нетривалого відбою.

Зокрема, сирени лунають у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Повітряні Сили ЗСУ наразі не повідомляють причину повітряної тривоги.

Проте моніторингові канали закликали прокидати через незрозумілий рух ворожої авіації у Чорному морі. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Пізніше українські військові пояснили суть ситуації.

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!  Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги –  прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку

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Перегляди
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