Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога повернулася знову після відбою.
Низку українських областей знову охопила повітряна тривога після нетривалого відбою.
Зокрема, сирени лунають у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Повітряні Сили ЗСУ наразі не повідомляють причину повітряної тривоги.
Проте моніторингові канали закликали прокидати через незрозумілий рух ворожої авіації у Чорному морі.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Пізніше українські військові пояснили суть ситуації.
"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку.
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