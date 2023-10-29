Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У ніч проти 29 жовтня 2023 року у низці українських міст пролунала повітряна тривога.

Зокрема, йдеться про Чернігівську, Сумську, Полтавську, Луганську області та автономну республіку Крим.

"Увага! Сумська, Полтавська, Чернігівська – ракетна небезпека! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину.

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