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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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673
Час на прочитання
1 хв
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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Не нехтуйте особистою безпекою

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 29 жовтня 2023 року у низці українських міст пролунала повітряна тривога.

Зокрема, йдеться про Чернігівську, Сумську, Полтавську, Луганську області та автономну республіку Крим. 

"Увага! Сумська, Полтавська, Чернігівська – ракетна небезпека! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації.  Загроза застосування авіаційного озброєння!", - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину.

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Перегляди
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