Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Ворог продовжує атакувати Україну.

Через рух ворожих безпілотників в низці українських областей оголошена повітряна тривога.

Зокрема, у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій та в автономній республіці Крим.

"БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.