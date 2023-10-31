Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Чергова тривожна ніч в Україні триває.
Ворог продовжує атакувати Україну.
Через рух ворожих безпілотників в низці українських областей оголошена повітряна тривога.
Зокрема, у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій та в автономній республіці Крим.
"БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи.
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