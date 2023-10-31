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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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896
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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

В кількох областях України оголошена повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Чергова тривожна ніч в Україні триває.

Ворог продовжує атакувати Україну.

Через рух ворожих безпілотників в низці українських областей оголошена повітряна тривога.

Зокрема, у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій та в автономній республіці Крим. 

"БпЛА рухаються через Вінницьку область курсом на захід. Загроза для Вінницької та Хмельницької областей", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи

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