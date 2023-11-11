Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У ніч проти 11 листопада 2023 року у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, йдеться про Харківську, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Дніпропетровську, Луганську області. Також "червоним" залишається тимчасово окупована автономна республіка Крим.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про ракетну небезпеку в регіонах, де була оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Також моніторингові канали повідомляють про політ ворожих безпілотників територією Дніпропетровської області. Цю інформацію підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше вибух та пожежа сталися на Тамбовському пороховому заводі.

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