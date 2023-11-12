Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У ніч проти 12 листопада 2023 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.

Зокрема, йдеться про Донецьку, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську області, а також Луганськь області й автономну республіку Крим.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході. Йдеться про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Також моніторингові пабліки повідомляють про те, що у Херсоні пролунали вибухи.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

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