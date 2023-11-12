Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 12 листопада 2023 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.
Зокрема, йдеться про Донецьку, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську області, а також Луганськь області й автономну республіку Крим.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході. Йдеться про загрозу застосування авіаційного озброєння.
Також моніторингові пабліки повідомляють про те, що у Херсоні пролунали вибухи.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
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