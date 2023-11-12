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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 12 листопада 2023 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.

Зокрема, йдеться про Донецьку, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську області, а також Луганськь області й автономну республіку Крим. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході. Йдеться про загрозу застосування авіаційного озброєння. 

Також моніторингові пабліки повідомляють про те, що у Херсоні пролунали вибухи. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

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