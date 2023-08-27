Україною шириться повітряна тривога: подбайте про власну безпеку

Моніторингові канали повідомляють, що о 23.30 був виліт 11 бортів ТУ95, летіли вони у бік Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України о ~ 03:40-04:50.

Про це вони заявили у соціальних мережах.

Буквально 5-10 хвилин, за попередньою інформацією, був пуск ракет.

На сході країни лунає сигнал повітряної тривоги - вона дана через балістику.

- вона дана через балістику. На півдні країни також тривога, там її дали через зліт авіації в Криму.

За БПЛА "шахід" поки що відбій, їх у повітряному просторі Україні не спостерігається.

Кількість ракет, які були запущені - невідома. Якщо в вашому регіоні з'явиться тривога – спускаємось у укриття.

"У областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека! Пуски крилатих ракет з Ту-95МС", - підтвердили інформацію моніторингових каналів Повітряні Сили ЗСУ.

Не нехтуйте повітряною тривогою: перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом.