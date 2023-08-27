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Україною шириться повітряна тривога: подбайте про власну безпеку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Україною шириться повітряна тривога: подбайте про власну безпеку

"Почервоніла" вся Україна, окрім західних областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Моніторингові канали повідомляють, що о 23.30 був виліт 11 бортів ТУ95, летіли вони у бік Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України о ~ 03:40-04:50. 

Про це вони заявили у соціальних мережах. 

Буквально 5-10 хвилин, за попередньою інформацією, був пуск ракет. 

  • На сході країни лунає сигнал повітряної тривоги - вона дана через балістику.
  • На півдні країни також тривога, там її дали через зліт авіації в Криму. 
  • За БПЛА "шахід" поки що відбій, їх у повітряному просторі Україні не спостерігається.
  • Кількість ракет, які були запущені - невідома. Якщо в вашому регіоні з'явиться тривога – спускаємось у укриття.

"У областях, де оголошено повітряну тривогу –  ракетна небезпека! Пуски крилатих ракет з Ту-95МС", - підтвердили інформацію моніторингових каналів Повітряні Сили ЗСУ. 

Не нехтуйте повітряною тривогою: перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом. 

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Дата публікації
Перегляди
3732
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