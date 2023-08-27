Україною шириться повітряна тривога: подбайте про власну безпеку

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Моніторингові канали повідомляють, що о 23.30 був виліт 11 бортів ТУ95, летіли вони у бік Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України о ~ 03:40-04:50.
Про це вони заявили у соціальних мережах.
Буквально 5-10 хвилин, за попередньою інформацією, був пуск ракет.
- На сході країни лунає сигнал повітряної тривоги - вона дана через балістику.
- На півдні країни також тривога, там її дали через зліт авіації в Криму.
- За БПЛА "шахід" поки що відбій, їх у повітряному просторі Україні не спостерігається.
- Кількість ракет, які були запущені - невідома. Якщо в вашому регіоні з'явиться тривога – спускаємось у укриття.
"У областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека! Пуски крилатих ракет з Ту-95МС", - підтвердили інформацію моніторингових каналів Повітряні Сили ЗСУ.
Не нехтуйте повітряною тривогою: перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом.
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