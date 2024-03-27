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Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про зліт Ту-22м3

Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про зліт Ту-22м3

Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про зліт Ту-22м3

Ворожий Ту-22М3 з ракетами Х-32 / Фото: Defence express

Мешканців регіонів, де наразі небезпечно, закликають перейти до укриттів.

Удруге за вечір 27 березня в Україні лунає повітряна тривога. Попередньо, відомо про зліт до 6 бортів Ту-22м3 з аеродрома "Моздок".

Про це повідомляють моніторингові канали.

Карта тривог 27 березня / ©
Карта тривог 27 березня

Станом на 22:00 під загрозою такі області: 

  • Житомирська
  • Вінницька
  • Київська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Одеська
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Донецька
  • Харківська
  • Сумська

Згодом "почервоніли" також Київ та Чернігівська область.

Раніше експерт сказав, чи зможе РФ випустити одночасно 250 повітряних цілей по Україні.

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