Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про зліт Ту-22м3

Мешканців регіонів, де наразі небезпечно, закликають перейти до укриттів.
Удруге за вечір 27 березня в Україні лунає повітряна тривога. Попередньо, відомо про зліт до 6 бортів Ту-22м3 з аеродрома "Моздок".
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 22:00 під загрозою такі області:
- Житомирська
- Вінницька
- Київська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Одеська
- Миколаївська
- Херсонська
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Донецька
- Харківська
- Сумська
Згодом "почервоніли" також Київ та Чернігівська область.
Раніше експерт сказав, чи зможе РФ випустити одночасно 250 повітряних цілей по Україні.
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