Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про зліт Ту-22м3

Мешканців регіонів, де наразі небезпечно, закликають перейти до укриттів.

Удруге за вечір 27 березня в Україні лунає повітряна тривога. Попередньо, відомо про зліт до 6 бортів Ту-22м3 з аеродрома "Моздок".

Про це повідомляють моніторингові канали.

Карта тривог 27 березня

Станом на 22:00 під загрозою такі області:

Житомирська

Вінницька

Київська

Черкаська

Кіровоградська

Одеська

Миколаївська

Херсонська

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Донецька

Харківська

Сумська

Згодом "почервоніли" також Київ та Чернігівська область.

Раніше експерт сказав, чи зможе РФ випустити одночасно 250 повітряних цілей по Україні.

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