Україною шириться повітряна тривога: прямуйте в укриття

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
14 листопада 2023 року повітряна тривога пролунала у Харківській, Луганській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та автономній республіці Крим.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили, що "
- 1-а група ударних БпЛА наближається до Первомайська та рухається у напрямку Умані.
- 2-а група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку".
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою, адже областям, де оголошена повітряна тривога, загрожують ворожі безпілотники.
Моніторингові канали заявляють про роботу ППО.
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