Україною шириться повітряна тривога: прямуйте в укриття

14 листопада 2023 року повітряна тривога пролунала у Харківській, Луганській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та автономній республіці Крим.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили, що "

1-а група ударних БпЛА наближається до Первомайська та рухається у напрямку Умані.

2-а група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку".

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою, адже областям, де оголошена повітряна тривога, загрожують ворожі безпілотники.

Моніторингові канали заявляють про роботу ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.