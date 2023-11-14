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Україною шириться повітряна тривога: прямуйте в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Україною шириться повітряна тривога: прямуйте в укриття

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

14 листопада 2023 року повітряна тривога пролунала у Харківській, Луганській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та автономній республіці Крим. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили, що "

  • 1-а група ударних БпЛА наближається до Первомайська та рухається у напрямку Умані.
  • 2-а група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку". 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою, адже областям, де оголошена повітряна тривога, загрожують ворожі безпілотники. 

Моніторингові канали заявляють про роботу ППО. 

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