Україною шириться повітряна тривога: росіяни запустили чимало ударних дронів

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 25 листопада 2024 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.
Її оголосили через рух ворожих безпілотників.
Зокрема, йдеться про рух ударних БпЛА:
- БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.
- БпЛА в північній частині Київщини, східний.
- БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА південніше Черкас, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Запоріжжя, постійно змінює курс.
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