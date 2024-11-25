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Україною шириться повітряна тривога: росіяни запустили чимало ударних дронів

Україною шириться повітряна тривога: росіяни запустили чимало ударних дронів

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Потурбуйтеся про власну безпеку / © t.me/povitryanatrivogaaa
Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У ніч проти 25 листопада 2024 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога. 

Її оголосили через рух ворожих безпілотників. 

Зокрема, йдеться про рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в північній частині Київщини, східний.
  • БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА південніше Черкас, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Запоріжжя, постійно змінює курс.

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