Україною шириться повітряна тривога: росіяни запустили чимало ударних дронів

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У ніч проти 25 листопада 2024 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.

Її оголосили через рух ворожих безпілотників.

Зокрема, йдеться про рух ударних БпЛА:

БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.

БпЛА в північній частині Київщини, східний.

БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА південніше Черкас, курс західний.

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Запоріжжя, постійно змінює курс.

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