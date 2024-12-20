Україною шириться повітряна тривога: які області під загрозою (мапа)

Станом на вечір п'ятниці, 20 грудня, Україною шириться повітряна тривога. В низці областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.

"Місто Харків! Увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півдня!

КАБ у напрямку Херсона!

Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Херсонщину.

Місто Київ! Увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу!" – йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація від Повітряних сил

Мапа тривог станом на вечір 20 грудня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці 20 грудня під час повітряної тривоги в Києві лунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети, які армія РФ запустила в напрямку міста.

Під час комбінованого удару в Києві уламки збитих ракет попадали в Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр і римо-католицький костел святого Миколая. У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.

В Росії назвали вранішній удар по Києву "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти.

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