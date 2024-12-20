Україною шириться повітряна тривога: які області під загрозою (мапа)

У низці областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників.
Станом на вечір п'ятниці, 20 грудня, Україною шириться повітряна тривога. В низці областей країни спостерігається рух ворожих безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.
- "Місто Харків! Увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півдня!
- КАБ у напрямку Херсона!
- Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Херсонщину.
- Місто Київ! Увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 20 грудня під час повітряної тривоги в Києві лунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети, які армія РФ запустила в напрямку міста.
Під час комбінованого удару в Києві уламки збитих ракет попадали в Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр і римо-католицький костел святого Миколая. У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.
В Росії назвали вранішній удар по Києву "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти.
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