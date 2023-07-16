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Україною ширилася повітряна тривога: які області почервоніли

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
3670
Час на прочитання
1 хв
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Україною ширилася повітряна тривога: які області почервоніли

Увечері 16 липня у низці областей оголошували повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

Для низки областей була загроза застосування балістичного озброєння.

У неділю ввечері, 16 липня, у Києві та низці регіонів України знову пролунала повітряна тривога.

В Повітряних силах України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння для Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської та Сумської областей.

Карта повітряних тривог станом на 18:54 / ©
Карта повітряних тривог станом на 18:54

Зазначимо, що повітряна тривога пролунала недовго – близько 10 хв. Далі Повітряні сили оголосили відбої загрози застосування балістичного озброєння, крім Харківської області.

Нагадаємо, що 16 липня окупанти завдали ракетного удару по Херсонській області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. 

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Дата публікації
Перегляди
3670
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