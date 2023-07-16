Україною ширилася повітряна тривога: які області почервоніли

Для низки областей була загроза застосування балістичного озброєння.
У неділю ввечері, 16 липня, у Києві та низці регіонів України знову пролунала повітряна тривога.
В Повітряних силах України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння для Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської та Сумської областей.
Зазначимо, що повітряна тривога пролунала недовго – близько 10 хв. Далі Повітряні сили оголосили відбої загрози застосування балістичного озброєння, крім Харківської області.
Нагадаємо, що 16 липня окупанти завдали ракетного удару по Херсонській області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.
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