Україною ширилася повітряна тривога: які області почервоніли

Для низки областей була загроза застосування балістичного озброєння.

У неділю ввечері, 16 липня, у Києві та низці регіонів України знову пролунала повітряна тривога.

В Повітряних силах України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння для Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Харківської та Сумської областей.