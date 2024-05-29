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Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Людей просять перебувати в укриттях.

Більше ніж половина території України "почервоніла". Йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 22:25 про небезпеку оголошено у:

  • Вінницькій
  • Черкаській 
  • Полтавській
  • Сумській
  • Одеській
  • Миколаївській
  • Кіровоградській
  • Дніпропетровській
  • Харківській
  • Запорізькій
  • Херсонській
  • Донецькій областях.
Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / © ТСН.ua
Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, ввечері 29 травня на всій території України була оголошена повітряна тривога.

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