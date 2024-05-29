Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Людей просять перебувати в укриттях.
Більше ніж половина території України "почервоніла". Йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 22:25 про небезпеку оголошено у:
- Вінницькій
- Черкаській
- Полтавській
- Сумській
- Одеській
- Миколаївській
- Кіровоградській
- Дніпропетровській
- Харківській
- Запорізькій
- Херсонській
- Донецькій областях.
Нагадаємо, ввечері 29 травня на всій території України була оголошена повітряна тривога.
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