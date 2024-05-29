Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Людей просять перебувати в укриттях.

Більше ніж половина території України "почервоніла". Йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 22:25 про небезпеку оголошено у:

Вінницькій

Черкаській

Полтавській

Сумській

Одеській

Миколаївській

Кіровоградській

Дніпропетровській

Харківській

Запорізькій

Херсонській

Донецькій областях.

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, ввечері 29 травня на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Читайте також: