Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Людей просять не ігнорувати тривогу.
Деякі регіони України перебувають під загрозою обстрілу. Так, сирена лунає у деяких центральних, південних та східних областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 23:57 "червоними" є:
- Черкаська
- Кіровоградська
- Миколаївська
- Херсонська
- Дніпропетровська
- Харківська області.
Згодом сирена почала лунати й у Запорізькій області.
Раніше 19 червня на всій території України була оголошена повітряна тривога. Причиною став зліт винищувaча МiГ-31К в Росії.
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