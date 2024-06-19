Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Деякі регіони України перебувають під загрозою обстрілу. Так, сирена лунає у деяких центральних, південних та східних областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Карта тривог 20 червня

Станом на 23:57 "червоними" є:

Черкаська

Кіровоградська

Миколаївська

Херсонська

Дніпропетровська

Харківська області.

Згодом сирена почала лунати й у Запорізькій області.

Раніше 19 червня на всій території України була оголошена повітряна тривога. Причиною став зліт винищувaча МiГ-31К в Росії.

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