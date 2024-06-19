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Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Сирени пролунали в деяких областях України

Людей просять не ігнорувати тривогу.

Деякі регіони України перебувають під загрозою обстрілу. Так, сирена лунає у деяких центральних, південних та східних областях. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Карта тривог 20 червня / ©
Карта тривог 20 червня

Станом на 23:57 "червоними" є:

  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Дніпропетровська
  • Харківська області.

Згодом сирена почала лунати й у Запорізькій області.

Раніше 19 червня на всій території України була оголошена повітряна тривога. Причиною став зліт винищувaча МiГ-31К в Росії.

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