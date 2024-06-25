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Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

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Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Карта тривог 25 червня

Йдеться про загрозу балістики.

Ввечері 25 червня Україною шириться повітряна тривога. Людей закликають подбати про власну безпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Наразі "почервоніли":

  • Черкаська
  • Київська 
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття",  написали Повітряні сили України.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, о 17:22 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – на всій території країни.

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