Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Ввечері 25 червня Україною шириться повітряна тривога. Людей закликають подбати про власну безпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Наразі "почервоніли":

Черкаська

Київська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Харківська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – написали Повітряні сили України.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, о 17:22 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – на всій території країни.

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