Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Йдеться про загрозу балістики.
Ввечері 25 червня Україною шириться повітряна тривога. Людей закликають подбати про власну безпеку.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Наразі "почервоніли":
- Черкаська
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Полтавська
- Харківська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька області.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – написали Повітряні сили України.
Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, о 17:22 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – на всій території країни.
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