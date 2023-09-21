Україною шириться повітряна тривога: які області у небезпеці

У четвер увечері, 21 вересня, у низці областей знову лунає повітряна тривога.

Як повідомили у Повітряних силах, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях – загроза застосування балістичного озброєння. Згодом до них додалися Чернігівська, Сумська, Полтавська області.

Нагаємо, що надранок 21 вересня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, який називають однією із найбільших атак РФ за останній час. Вибухи пролунали в Києві та області, Черкасах, Рівному, Хмельницькій і Львівській областях, Херсоні та Харкові.

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