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Україною шириться повітряна тривога: які області у небезпеці

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Україною шириться повітряна тривога: які області у небезпеці

Сирени пролунали в багатьох областях України пізно ввечері 21 вересня / Фото: ТСН.ua

В областях, де оголошено тривогу, загроза застосування балістичного озброєння.

У четвер увечері, 21 вересня, у низці областей знову лунає повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 22:06 четверга, 21 вересня / ©
Карта повітряних тривог станом на 22:06 четверга, 21 вересня

Як повідомили у Повітряних силах, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях – загроза застосування балістичного озброєння. Згодом до них додалися Чернігівська, Сумська, Полтавська області.

Нагаємо, що надранок 21 вересня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, який називають однією із найбільших атак РФ за останній час. Вибухи пролунали в Києві та області, Черкасах, Рівному, Хмельницькій і Львівській областях, Херсоні та Харкові.

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Дата публікації
Перегляди
3580
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