Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною шириться повітряна тривога: які регіони у небезпеці

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
5368
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україною шириться повітряна тривога: які регіони у небезпеці

Сирени пролунали в багатьох регіонах 19 грудня

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники запустили чергову партію ударних безпілотників з півночі та півдня Україні пізно увечері 19 грудня.

Так, станом на 23:06 повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях

Карта повітряних тривог станом на 23:06 19 грудня / ©
Карта повітряних тривог станом на 23:06 19 грудня

За інформацією Повітряних сил, ударні ворожі БПЛА рухаються у напрямку Житомирщини.

Як передає КМВА, у передмісті столиці працює ППО.

Моніторингові канали зазначають, що рух російських "Шахедів" наразі виглядає так:

  • Київщина→Чернігівщина,
  • Вінничина/Київщина→Житомирщина,
  • Херсонщина→Херсон/р-н.

Напрямок може змінюватися.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував посилення української ППО і заявив, що Україна отримала кілька нових систем Patriot.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5368
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація