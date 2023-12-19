Україною шириться повітряна тривога: які регіони у небезпеці

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники запустили чергову партію ударних безпілотників з півночі та півдня Україні пізно увечері 19 грудня.
Так, станом на 23:06 повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях
За інформацією Повітряних сил, ударні ворожі БПЛА рухаються у напрямку Житомирщини.
Як передає КМВА, у передмісті столиці працює ППО.
Моніторингові канали зазначають, що рух російських "Шахедів" наразі виглядає так:
- Київщина→Чернігівщина,
- Вінничина/Київщина→Житомирщина,
- Херсонщина→Херсон/р-н.
Напрямок може змінюватися.
Нагадаємо, президент Зеленський анонсував посилення української ППО і заявив, що Україна отримала кілька нових систем Patriot.
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