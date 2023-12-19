Україною шириться повітряна тривога: які регіони у небезпеці

Російські загарбники запустили чергову партію ударних безпілотників з півночі та півдня Україні пізно увечері 19 грудня.

Так, станом на 23:06 повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях

Карта повітряних тривог станом на 23:06 19 грудня

За інформацією Повітряних сил, ударні ворожі БПЛА рухаються у напрямку Житомирщини.

Як передає КМВА, у передмісті столиці працює ППО.

Моніторингові канали зазначають, що рух російських "Шахедів" наразі виглядає так:

Київщина→Чернігівщина,

Вінничина/Київщина→Житомирщина,

Херсонщина→Херсон/р-н.

Напрямок може змінюватися.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував посилення української ППО і заявив, що Україна отримала кілька нових систем Patriot.

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