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В Києві та низці областей України — повітряна тривога: яким регіонам загрожує небезпека (мапа)

В Києві та низці областей України — повітряна тривога: яким регіонам загрожує небезпека (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

Росія вкотре атакує Україну безпілотниками.

Низку областей України у вівторок ввечері охопила повітряна тривога

Про це повідомляють Повітряні Сили України у Telegram.

  • Київщина — рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини. У разі оголошення тривоги прямуйте до укриття.
  • Черкаська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Полтавщини!
  • Донецька область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
  • Запорізька область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини!", — йдеться у повідомленні.

О 22:09 Київська міська військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу у столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Мапа тривог станом на вечір 17 грудня / © alerts.in.ua
Мапа тривог станом на вечір 17 грудня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, армія РФ посилила інтенсивність наступальних дій: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на фронті.

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