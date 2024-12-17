В Києві та низці областей України — повітряна тривога: яким регіонам загрожує небезпека (мапа)

Росія вкотре атакує Україну безпілотниками.
Низку областей України у вівторок ввечері охопила повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні Сили України у Telegram.
- Київщина — рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини. У разі оголошення тривоги прямуйте до укриття.
- Черкаська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Полтавщини!
- Донецька область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
- Запорізька область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини!", — йдеться у повідомленні.
О 22:09 Київська міська військова адміністрація повідомила про повітряну тривогу у столиці.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, армія РФ посилила інтенсивність наступальних дій: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на фронті.
Читайте також: