Українська АЕС на межі катастрофи через росіян: МАГАТЕ забило на сполох

Запорізька атомна електростанція вкотре повністю втратила зовнішнє електропостачання через відключення останньої лінії живлення.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, це вже 13-й випадок від початку повномасштабної війни. Після втрати живлення автоматично запрацювали аварійні дизель-генератори, які забезпечують критично важливі системи безпеки станції.

На місці продовжує працювати місія МАГАТЕ, яка контролює ситуацію.

Водночас в агентстві повідомили, що тривають консультації між сторонами щодо встановлення локального перемир’я для проведення ремонту ще однієї лінії електропередач.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що повторні відключення електроенергії вкотре демонструють серйозні ризики для ядерної безпеки в умовах війни.

Питання Запорізької АЕС неодноразово піднімалося під час переговорів, однак остаточних домовленостей щодо її майбутнього наразі немає, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«Поки що домовленостей досягнутих немає. Питання ці піднімались», — зазначив він.

За словами президента, станція залишається під контролем російських військ і перебуває в небезпечному стані.

«Це наша станція. Росіяни вважають, що це їхня станція, тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право», — наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що США пропонували варіант «компромісу» щодо ЗАЕС, однак Україна вважає його несправедливим.

Окремо генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявляв, що у разі припинення війни станція може отримати «особливий статус».

За його словами, поки тривають бойові дії, завжди існує ризик серйозної аварії.

Згідно з інформацією Reuters, один із варіантів мирного плану передбачає перезапуск ЗАЕС під контролем МАГАТЕ з розподілом електроенергії між Україною та Росією.